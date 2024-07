சுதந்திர போராட்ட வீரர் மாவீரன் அழகுமுத்துக்கோன் பிறந்தநாள்- முதலமைச்சர் மரியாதை

சென்னை:

இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த வீரர்களில் முக்கியமான வீரராக திகழ்ந்தவர் மாவீரன் அழகு முத்துக்கோன். மாவீரன் அழகு முத்துக்கோனின் 314-வது பிறந்தநாள் இன்று தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது.

இந்நிலையில் சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையம் அருகே உள்ள சுதந்திர போராட்ட வீரர் அழகு முத்துக்கோன் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள், மேயர் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

#WATCH | Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin pays tribute to freedom fighter Maveeran Alagumuthu Kone on the latter's birth anniversary, in Chennai.(Source: TN DIPR) pic.twitter.com/uIFkUzXPL4