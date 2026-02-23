Live
      கிரிக்கெட் (Cricket)

      வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே பந்து வீச்சு தேர்வு
      வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே பந்து வீச்சு தேர்வு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 6:50 PM IST
      • ஜிம்பாப்வே- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
      • ஜிம்பாப்வே- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தோல்வியே சந்திக்காமல் சூப்பர்8 சுற்றுக்கு வந்துள்ளது.

      10-வது 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று மும்பையில் நடைபெறும் ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வே- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

      நடப்பு உலகக் கோப்பையில் கணிப்புக்கு மாறாக ஜிம்பாப்வே அணி திடீரென விசுவரூபம் எடுத்தது. லீக் சுற்றில் ஓமன், ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை ஆகிய அணிகளை தோற்கடித்தது. அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டம் மழையால் ரத்தானது.

      இதில் இலங்கைக்கு எதிராக 179 ரன் இலக்கை விரட்டிப்பிடித்து அட்டகாசப்படுத்திய ஜிம்பாப்வே தோல்வியே சந்திக்காமல் சூப்பர்8 சுற்றுக்கு வந்துள்ளது.

      வெஸ்ட் இண்டீசும் அப்படி தான். ஸ்காட்லாந்து, இங்கிலாந்து, நேபாளம், இத்தாலி ஆகிய அணிகளை போட்டுத்தாக்கியது.


