Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      தோல்வியே சந்திக்காத ஜிம்பாப்வே... மிரட்டும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்: மும்பையில் இன்று மகா யுத்தம்
      X

      தோல்வியே சந்திக்காத ஜிம்பாப்வே... மிரட்டும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்: மும்பையில் இன்று மகா யுத்தம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 10:19 AM IST
      • அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டம் மழையால் ரத்தானது.
      • பந்து வீச்சில் ஹோல்டர், போர்டே, குடகேஷ் மோட்டி பார்மில் இருக்கிறார்கள்.

      10-வது 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு மும்பையில் நடைபெறும் ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வே- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

      நடப்பு உலகக் கோப்பையில் கணிப்புக்கு மாறாக ஜிம்பாப்வே அணி திடீரென விசுவரூபம் எடுத்தது. லீக் சுற்றில் ஓமன், ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை ஆகிய அணிகளை தோற்கடித்தது. அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டம் மழையால் ரத்தானது.

      இதில் இலங்கைக்கு எதிராக 179 ரன் இலக்கை விரட்டிப்பிடித்து அட்டகாசப்படுத்திய ஜிம்பாப்வே தோல்வியே சந்திக்காமல் சூப்பர்8 சுற்றுக்கு வந்துள்ளது.

      வெஸ்ட் இண்டீசும் அப்படி தான். ஸ்காட்லாந்து, இங்கிலாந்து, நேபாளம், இத்தாலி ஆகிய அணிகளை போட்டுத்தாக்கியது. பேட்டிங்கில் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் (2 அரைசதம் உள்பட 155 ரன்), ரூதர்போர்டு, ஹெட்மயர் நல்ல நிலையில் உள்ளனர்.

      பந்து வீச்சில் ஹோல்டர், போர்டே, குடகேஷ் மோட்டி பார்மில் இருக்கிறார்கள். என்றாலும் ஜிம்பாப்வே இப்போது அபாயகரமான அணியாக தெரிவதால், முன்னாள் சாம்பியனான வெஸ்ட் இண்டீஸ் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் ஆடும் என்று நம்பலாம்.

      zimbabwe West Indies T20 World Cup ஜிம்பாப்வே வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 உலகக்கோப்பை 
      Next Story
      ×
        X