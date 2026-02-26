Live
      ஷெப்பர்ட் - ஹோல்டர் அதிரடி: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 177 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த வெஸ்ட் இண்டீஸ்
      ஷெப்பர்ட் - ஹோல்டர் அதிரடி: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 177 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த வெஸ்ட் இண்டீஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Feb 2026 5:02 PM IST
      • வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஷெப்பர்ட் 52 ரன்கள் விளாசினார்.
      • ஒரு கட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 83 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது.

      டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் சுப்பர் 8 சுற்றுகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் விளையாடி வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் தொடக்க வீரர்களாக கிங்- ஹோப் ஆகியோர் களமிறங்கினர். இருவரும் முதல் ஓவரில் இருந்தே அதிரடியாக விளையாடினர். இதனால் 2 ஓவரில் 29 ரன்கள் குவித்தது.

      இவர்களின் அதிரடி ஆட்டத்தை ரபாடா நிறுத்தினார். அதன்படி ஹோப் 6 பந்தில் 16 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த ஹெட்மயர் 2 ரன்னில் வெளியேறினார். அதனை தொடர்ந்து இங்கிடி ஓவரில் கிங் 21 ரன்னில் வெளியேறினார். அதே ஓவரில் ரோஸ்டன் சேஸ் 2 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.

      அடுத்த வந்த ரதர்போர்ட் 12, ரோவ்மன் பவல் 9, மேத்யூ ஃபோர்டு 11 ரன்கள் எடுத்து வெளியேறினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 83 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது.

      இதனையடுத்து ஹோல்டர் மற்றும் ஷெப்பர்ட் ஜோடி சேர்ந்து பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இறுதி ஓவரில் ஹோல்டர் 49 ரன்னில் ரன் அவுட் ஆனார். ஷெப்பர்ட் 52 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

      இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 176 ரன்கள் எடுத்தது. தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் லுங்கி இங்கிடி 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

