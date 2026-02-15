என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டி... பாக். விளையாடுவது அவர்களுக்கும் நல்லது - சவுரவ் கங்குலி
- இந்திய அணி நன்றாக விளையாடும் என்று நம்புகிறோம்.
- அபிஷேக் சர்மா உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறார்.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக இந்தியா விளையாடும் போட்டி குறித்து, முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சவுரவ் கங்குலி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "போட்டி அதிக அழுத்தமாக இருக்க வேண்டும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிக அழுத்தம் இல்லை. போட்டியின் தரம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். இன்று அது நடக்கும் என்று நம்புகிறேன். இந்தியா ஒரு நல்ல அணி, மிகவும் சக்திவாய்ந்த அணி, இந்திய அணி நன்றாக விளையாடும் என்று நம்புகிறோம். இன்று மட்டுமல்ல, முழு உலகக் கோப்பையிலும்."
இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடுவதில்லை என்ற பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தின் முந்தைய முடிவு குறித்து, "அது ஒரு தவறான முடிவு. கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டும், உலகக் கோப்பையை எப்படித் தவறவிட முடியும்? அவர்கள் விளையாடியது நல்லது. புள்ளிகளை இழப்பது சரியல்ல என்பதால் அது அவர்களுக்கும் நல்லது" என்றார்.
"இரு அணிகளும் சமநிலையில் உள்ளன, ஆனால் இந்தியா மிகவும் வலுவான அணி. இந்திய பேட்ஸ்மேன் அபிஷேக் சர்மா உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறார், அது இந்தியாவுக்கு மிகவும் நல்ல செய்தி," என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.