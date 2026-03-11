என் மலர்
ஐ.பி.எல்.(IPL)
IPL 2026 தொடரில் CSK அணி மோதும் போட்டிகளின் முழு விவரம்!
- முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையில் CSK அணி 4 போட்டிகளில் விளையாடுகிறது.
- CSK அணி விளையாடும் 2 போட்டிகள் சென்னையில் நடைபெறுகிறது.
19-வது ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி வருகிற 28-ந் தேதி முதல் மே 31-ந் தேதி வரை பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்காளம், கேரளா, அசாம், புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபை சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் ஐ.பி.எல். அட்டவணை வெளியிடுவதில் தாமதம் நிலவி வந்தது.
இந்நிலையில் 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் மார்ச் 28ம் தேதி நடைபெறவுள்ள 2026 ஐ.பி.எல். தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் பெங்களூரு அணியுடன் ஐதராபாத் அணி மோதுகிறது.
முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 4 போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. இதில் 2 போட்டிகள் சென்னையில் நடைபெறுகிறது.
மார்ச் 30 ஆம் தேதி இரவு கவுகாத்தியில் நடைபெறும் போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணியை சென்னை அணி எதிர்கொள்கிறது. ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி இரவு சென்னையில் நடைபெறும் போட்டியில் பஞ்சாப் அணியை சென்னை அணி எதிர்கொள்கிறது.
ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி இரவு பெங்களூரில் நடைபெறும் போட்டியில் பெங்களூரு அணியை சென்னை அணி எதிர்கொள்கிறது. ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி இரவு சென்னையில் நடைபெறும் போட்டியில் டெல்லி அணியை சென்னை அணி எதிர்கொள்கிறது.