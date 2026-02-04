என் மலர்tooltip icon
      டி20 உலகக் கோப்பை: பயிற்சி ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவை வென்றது இந்தியா
      டி20 உலகக் கோப்பை: பயிற்சி ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவை வென்றது இந்தியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Feb 2026 11:14 PM IST
      • டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
      • முதலில் பேட் செய்த இந்தியா 20 ஓவரில் 240 ரன்கள் குவித்தது.

      நவி மும்பை:

      டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரும் 7-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.

      இந்நிலையில், இந்தியா-தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் இடையிலான பயிற்சி ஆட்டம் நவி மும்பையில் இன்று நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 6 விக்கெட்டுக்கு 240 ரன்கள் குவித்தது. இஷான் கிஷன் 20 பந்தில் 53 ரன்னும், திலக் வர்மா 19 பந்தில் 45 ரன்னும், அக்சர் படேல் 23 பந்தில் 35 ரன்னும் எடுத்தனர்.

      இதையடுத்து, 241 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் தென் ஆப்பிரிக்க அணி களமிறங்கியது. ரியான் ரிக்கல்டன் 21 பந்தில் 44 ரன்னும், மார்க்ரம் 19 பந்தில் 38 ரன்னும், ஜேசன் ஸ்மித் 35 ரன்னும், மார்கோ யான்சென் 31 ரன்னும் எடுத்தனர்.

      கடைசி கட்டத்தில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் அதிரடியாக ஆடி 21 பந்தில் 45 ரன் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

      இறுதியில், தென் ஆப்பிரிக்க அணி 20 ஓவரில் 7 விக்கெட்டுக்கு 210 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது.

