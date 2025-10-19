என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      ரோகித் - கோலி சொதப்பல்: மழையால் தடைபட்ட IND Vs AUS முதல் ஒருநாள் போட்டி
      X

      ரோகித் - கோலி சொதப்பல்: மழையால் தடைபட்ட IND Vs AUS முதல் ஒருநாள் போட்டி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Oct 2025 10:24 AM IST
      • டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
      • மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் தற்போது தடைபட்டுள்ளது

      இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது.

      இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி பெர்த்தில் இன்று தொடங்குகியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி முதலில் இந்திய அணி களமிறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரராக இறங்கிய ரோகித் 8 ரன்னிலும் விராட் கோலி 8 பந்துகள் பிடித்து டக் அவுட் ஆகினர். மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரராக கில் 10 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.

      இந்நிலையில், மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் தற்போது தடைபட்டுள்ளது. 11.5 ஓவர்களில் 37 ரங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இந்திய அணி இழந்துள்ளது. ஷ்ரேயஸ் 6 ரன்கள் அடித்தும் அக்சர் 7 ரன்கள் அடித்தும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் உள்ளனர்.

      பல மாதங்களுக்கு பின் விளையாடிய விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா சொற்ப ரன்னில் ஆட்டமிழந்தது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.

      AUSvIND ஆஸ்திரேலியா இந்தியா தொடர் ரோகித் சர்மா விராட் கோலி Rohit sharma Virat Kohli 
      Next Story
      ×
        X