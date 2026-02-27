என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை: டிரெண்ட் போல்ட்- பும்ரா சாதனையை முறியடித்த அர்ஷ்தீப் சிங்
- 19 போட்டிகளில் அர்ஷ்தீப் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
- பும்ரா 33 விக்கெட்டுகளை எடுக்க 23 போட்டிகள் எடுத்துக்கொண்டார்.
சென்னையில் நடைபெற்ற சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்தியா- ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவுக்காக அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்துள்ளார்.
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான போட்டியில் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம் அர்ஷ்தீப் சிங் இந்த மைல்கல்லை எட்டினார். இதன் மூலம் அவர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் முந்தைய சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
அர்ஷ்தீப் சிங் தற்போது 35 விக்கெட்டுகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இதற்கு முன் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 33 விக்கெட்டுகளுடன் முதலிடத்தில் இருந்தார். வெறும் 19 போட்டிகளில் அர்ஷ்தீப் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். பும்ரா 33 விக்கெட்டுகளை எடுக்க 23 போட்டிகள் எடுத்துக்கொண்டார்.
டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். ட்ரெண்ட் போல்ட்டின் (34 விக்கெட்டுகள்) சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.
2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் 17 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்தியாவின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்த அர்ஷ்தீப், தற்போது நடைபெற்று வரும் 2026 தொடரிலும் 5 போட்டிகளில் 8 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுக்காக அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள்:
அர்ஷ்தீப் சிங்35 (விக்கெடுகள்)19 (போட்டிகள்)
ஜஸ்பிரித் பும்ரா33 (விக்கெடுகள்)23 (போட்டிகள்)
அஷ்வின்32 (விக்கெடுகள்)18 (போட்டிகள்)
ஹர்திக் பாண்டியா29 (விக்கெடுகள்)21 (போட்டிகள்)
ரவீந்திர ஜடேஜா22 (விக்கெடுகள்)22 (போட்டிகள்)