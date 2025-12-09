Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்புதுச்சேரி

      புதுச்சேரி

      த.வெ.க. பொதுக்கூட்டத்திற்கு துப்பாக்கியுடன் வந்த நபரால் பரபரப்பு
      X
      புதுச்சேரி

      த.வெ.க. பொதுக்கூட்டத்திற்கு துப்பாக்கியுடன் வந்த நபரால் பரபரப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Dec 2025 8:53 AM IST
      • புதுச்சேரிக்குள் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களையும் சோதனை செய்த பின்னரே போலீசார் அனுமதித்து வருகின்றனர்.
      • சந்தேக நபரை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தபோது கைத்துப்பாக்கியை மறைத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது.

      தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக கட்சியின் தலைவர் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொண்டார். கரூர் சம்பவத்துக்குப் பிறகு கடந்த மாதம் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் நடந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

      அதற்கு அடுத்தபடியாக புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்பதாக அறிவிக்கப்பட்டதையடுத்து த.வெ.க. தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

      உப்பளம் ஹெலிபேடு மைதானத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த போலீசார் அனுமதி அளித்தனர். ஆனால் கியூ.ஆர்.கோடுடன் கூடிய பாஸ் வழங்கப்பட்டு கூட்டத்தில் 5 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும். தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த பாஸ் வழங்கக்கூடாது. குடிநீர், கழிப்பறை வசதி செய்யப்பட வேண்டும். மருத்துவக் குழு, ஆம்புலன்ஸ் வசதிகள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும். முதியவர்கள், கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகளை அனுமதிக்க கூடாது என போலீஸ் தரப்பில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.

      அதன்படி புதுச்சேரி உப்பளம் ஹெலிபேடு மைதானத்தில் இன்று காலை 10 மணி முதல் மதியம் 12 மணிவரை பொதுக்கூட்டம் நடத்திட போலீசார் அனுமதி அளித்துள்ளனர். கூட்டத்துக்கு வரும் தொண்டர்கள் அத்துமீறுவதை தடுக்க இரும்பு தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

      தமிழக - புதுச்சேரி எல்லைகளில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். புதுச்சேரிக்குள் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களையும் சோதனை செய்த பின்னரே போலீசார் அனுமதித்து வருகின்றனர்.

      இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டத்திற்கு துப்பாக்கியுடன் வந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார். சந்தேக நபரை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தபோது கைத்துப்பாக்கியை மறைத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது. அவரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

      துப்பாக்கியுடன் வந்த நபர் சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்காக துப்பாக்கியுடன் வந்ததாக அவர் விளக்கம் அளித்தார். உரிமத்துடன் கூடிய துப்பாக்கி என பிடிபட்ட நபர் கூறினாலும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      TVK Vijay Puducherry தவெக விஜய் புதுச்சேரி 
      Next Story
      ×
        X