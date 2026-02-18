என் மலர்
சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த மகன்.. துக்கத்தில் தம்பதி தற்கொலை
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜஞ்ச்கீர் சம்பா மாவட்டத்தில் தார்தேயி என்ற கிராமம் உள்ளது.
48 வயது கட்டிடத் தொழிலாளியான கிருஷ்ண பட்டேல் அனைத்து மனைவி ரமா பாய் மற்றும் 21 வயதான ஒரே மகன் ஆதித்யா பட்டேல் உடன் இங்கு வசித்து வந்தார்.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடந்த சாலை விபத்தில் ஆதித்யா துரதிஷ்டவசமாக உயிரிழந்தார்.
மகனின் மறைவுக்குப் பிறகு அந்தத் தம்பதியினர் மிகுந்த மனவேதனையில் இருந்து வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை, கிருஷ்ண பட்டேல் - ரமா பாய் தம்பதியினர் தங்கள் வீட்டின் முற்றத்தில் இருந்த மரத்தில் ஒரே சேலையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.
தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன் அவர்கள் நான்கு பக்கக் கடிதத்தையும், ஒரு வீடியோ செய்தியையும் விட்டுச் சென்றுள்ளனர்.
அதில், "எங்கள் வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரமும், உலகமுமாக இருந்தவன் ஆதித்யா. அவன் ஒரு நல்ல மகன் மட்டுமல்ல, ஒரு நல்ல நண்பனும் கூட.
அவனது சிரிப்பால் இந்த வீடு இறைவனின் ஆசிபெற்ற இடமாக இருந்தது. ஆனால், அந்த விபத்திற்குப் பிறகு இந்த வீடு நிசப்தமாகி விட்டது. அவன் எங்களை விட்டு நிரந்தரமாகப் பிரிந்துவிட்டான். அவனில்லாமல் எங்களால் வாழ முடியவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
தமபதியின் தற்கொலையால் கிராம மக்கள் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். காவல்துறையினர் சம்பவம் க்ருய்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.