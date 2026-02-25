Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      NCERT பாட புத்தகத்தில் நீதித்துறையில் ஊழல் எனும் புதிய பாடம் - உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கண்டனம்
      X
      டெல்லி

      NCERT பாட புத்தகத்தில் 'நீதித்துறையில் ஊழல்' எனும் புதிய பாடம் - உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கண்டனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Feb 2026 2:03 PM IST
      • NCERT பாடப் புத்தகத்தில் 'நீதித்துறையில் ஊழல்' என்ற புதிய தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது
      • உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

      8ம் வகுப்பு NCERT பாடப் புத்தகத்தில் 'நீதித்துறையில் ஊழல்' என்ற புதிய தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கருத்துக்களுக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

      இதுகுறித்து நீதித்துறையின் தலைவராக தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்வதாக பேசிய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், "நீதிமன்றத்தை அவமதிக்க நினைப்பவர்களை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியும் என்றும், இதில் தவறு செய்தவர்கள் எவ்வளவு உயரத்தில் இருந்தாலும், சட்டம் அதன் கடமையைச் செய்யும் எனவும் இது ஒரு திட்டமிட்ட சதி போலத் தோன்றுவதாகவும் காட்டமாக தெரிவித்தார்.

      NCERT நீதித்துறை நீதிபதி நீதிமன்றம் ஊழல் சூர்யகாந்த் உச்சநீதிமன்றம் judiciary judge corruption SuryaKant SupremeCourt 
      Next Story
      ×
        X