விமானப்படை தினம்- ராகுல் காந்தி டுவீட்

புதுடெல்லி:

மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்ற தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

விமானப்படை தினத்தில், இந்திய விமானப்படையின் துணிச்சலான ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த மரியாதை.

உங்கள் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு எங்கள் வானத்தைப் பாதுகாப்பாகவும், எங்கள் உற்சாகத்தையும் உயர்வாகவும் வைத்திருக்கிறது. உங்களது தன்னலமற்ற சேவைக்கும் தியாகத்திற்கும் நாங்கள் என்றும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

ஜெய்ஹிந்த்.

இவ்வாறு ராகுல் காந்தி பதிவிட்டுள்ளார்.

On Air Force Day, my heartfelt respect to the brave men and women of the Indian Air Force.



Your unwavering dedication keeps our skies safe and our spirits high. We are forever indebted to your selfless service and sacrifices.



Jai Hind ?? pic.twitter.com/CuXN2zHTOE