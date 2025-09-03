என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      மத்தியப் பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவராக பாஜக அமைச்சரின் மகன் போட்டியின்றி தேர்வு
      X
      மத்தியப்பிரதேசம்

      மத்தியப் பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவராக பாஜக அமைச்சரின் மகன் போட்டியின்றி தேர்வு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Sept 2025 7:55 AM IST
      • குவாலியர் மண்டல கிரிக்கெட் சங்கத்தின் துணைத் தலைவராக மகாநாரியமன் இருந்தார்.
      • மிக இளைய வயதில் (29) ம.பி. கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் என்ற அவர் பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

      மத்தியப் பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவராக மத்திய பாஜக அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவின் மகன் மகாநாரியமன் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

      குவாலியர் மண்டல கிரிக்கெட் சங்கத்தின் துணைத் தலைவராக இருந்த அவர் மிக இளைய வயதில் (29) ம.பி. கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவரானவர் என்ற அவர் பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

      மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவின் மகன் ஜெய் ஷா பிசிசிஐ தலைவராக இருந்து இப்போது ஐசிசி தலைவராக உயர்ந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் சங்கம் பாஜக ஜோதிராதித்ய சிந்தியா மத்தியப் பிரதேசம் Cricket Cricket Association BJP jyotiraditya scindia Madhya Pradesh 
      Next Story
      ×
        X