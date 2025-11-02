Live
      பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி, அமித்ஷா இன்று முற்றுகையிட்டு பிரசாரம்
      பீகார்

      பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி, அமித்ஷா இன்று முற்றுகையிட்டு பிரசாரம்

      2 Nov 2025 3:30 PM IST
      • பிரதமர் மோடி இன்று 2 பிரசார பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுகிறார்.
      • ராகுல் இன்று பெகுசராய், ககாரியா ஆகிய 2 இடங்களில் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் பேசுகிறார்.

      பீகார் சட்டசபைக்கு முதல் கட்டமாக 121 தொகுதிகளுக்கு வருகிற 6-ந்தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. 2-வது கட்டமாக எஞ்சிய 122 இடங்களுக்கு 11-ந்தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

      இதையொட்டி தலைவர்கள் பீகாரில் முற்றுகையிட்டு தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

      பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பா.ஜ.க தலைவர்கள் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்தும், பாராளுமன்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்தும் வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்கள்.

      பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி, அமித்ஷா ஆகியோர் இன்று பீகாரில் முற்றுகையிட்டு பிரசாரம் செய்கிறார்கள்.

      பிரதமர் மோடி இன்று 2 பிரசார பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுகிறார். ரோடுஷோவிலும் பங்கேற்கிறார். பாட்னாவில் இன்று மெகா ரோடுஷோ நடத்துகிறார்கள். கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அவரது 3-வது ரோடுஷோ இதுவாகும்.

      ஆபரேஷன் சிந்தூருக்கு பிறகு இங்கு ரோடு ஷோவில் ஈடுபட்டார். முன்னதாக ஆரா மற்றும் நவாடா ஆகிய 2 இடங்களில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பா.ஜ.க வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டி பேசுகிறார். மோடி ஏற்கனவே 2 முறை பீகாரில் பிரசாரம் செய்து இருந்தார்.

      இதேபோல மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா முசாபர்பூர் மற்றும் வைஷாலி ஆகிய 2 இடங்களில் பிரசாரம் செய்கிறார்.

      இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ராகுல்காந்தி ஏற்கனவே பிரசாரம் செய்து இருந்தார். அவர் இன்று பெகுசராய், ககாரியா ஆகிய 2 இடங்களில் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் பேசுகிறார். தலைவர்கள் முற்றுகையால் பீகார் தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது.

