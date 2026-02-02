Live
      தயிர் சாப்பிடுவதால் கொலஸ்ட்ரால் அளவு குறையுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Feb 2026 1:39 PM IST
      • தயிர்-கால்சியம், புரதம், பி12, பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் சத்து நிறைந்தது.
      • வயிற்றுப்போக்கு உள்ளவர்களுக்கு தயிர் நல்லது.

      தயிர் குளிர் காலத்தில் எடுத்துக் கொள்ளலாம். சில்லென்று இல்லாமல் எப்போதும் சாதாரண இயற்கை நிலையில் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. தயிர் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்:

      * தயிர்-கால்சியம், புரதம், பி12, பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் சத்து நிறைந்தது.

      * தயிர் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமானது.

      * தயிரில் ஆரோக்கியமான புரோபயாடிக் (நல்ல குடல் பாக்டீரியாக்கள்) ஏராளமாக உள்ளன. வைட்டமின் பி சத்து கொண்டது.

      * தயிர் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும். உயர்ரத்த அழுத்தத்தினை கட்டுப்படுத்தும்.

      * இருதய ஆரோக்கியதற்கு நல்லது.

      * வயிற்றுப்போக்கு உள்ளவர்களுக்கு தயிர் நல்லது.

      * உடல் பருமன் குறையும்.

      * குடல் புற்றுநோய் அபாயம் குறையும்.

      * அதிகம் அடர்ந்த தயிராக இல்லாமல் கொழுப்பு சத்து குறைவான பாலில் தயாரிக்கும் தயிர் நல்லது.

      Health Health Care Health Tips curd உடல்நலம் ஆரோக்கியம் தயிர் 
