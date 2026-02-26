என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
மம்மூட்டி - மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் பேட்ரியாட் படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு
- பேட்ரியாட் படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது.
- பேட்ரியாட் படம் ஏப்ரல் 23 ஆம் த்தி வெளியாகவுள்ளது
மலையாள திரையுலகின் 2 பெரும் சூப்பர்ஸ்டார்களான மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து நடிக்கும் படம் பேட்ரியாட்.
அண்மையில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில், ரேவதி, நயன்தாரா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது. இந்நிலையில், மம்மூட்டி, மோகன்லால், நயன்தாரா, ஃபஹத் பாசில், குஞ்சாக்கோ போபன் ஆகியோரின் போஸ்டர்களை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த படம் ஏப்ரல் 23 ஆம் த்தி வெளியாகவுள்ளது. இந்நிலையில், பேட்ரியாட் படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மம்மூட்டியும் மோகன்லாலும் ஒன்றாக இணைந்து நடிப்பதால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Next Story