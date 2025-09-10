என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
மலாய் மொழியில் ரீமேக் செய்யப்பட்டுள்ள கைதி படத்தின் டீசர் வெளியானது
மாநகரம், மாஸ்டர், விக்ரம் படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவில் தனக்கான இடத்தை பிடித்தவர் லோகேஷ் கனகராஜ். இவர் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் 2019-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'கைதி' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. மேலும் இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் விரைவில் தொடங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
'கைதி' திரைப்படம் இந்தியில் 'போலா' என்ற பெயரில் ரீமேக் ஆகி வெளியானது. தற்போது மலாய் மொழியில் கைதி படம் ரீமேக் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், லாய் மொழியில் ரீமேக் செய்யப்பட்டுள்ள கைதி படத்தின் டீசர் வெளியானது. இந்த டீசர் நன்றாக வந்துள்ளதாக தமிழ் ரசிகர்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
