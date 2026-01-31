Live
      இன்ஸ்டா டிரெண்டில் இணைந்த அஜித் - வைரலாகும் வீடியோ
      இன்ஸ்டா டிரெண்டில் இணைந்த அஜித் - வைரலாகும் வீடியோ

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Jan 2026 2:34 PM IST
      • அஜித் குமார் பல சர்வதேச கார் ரேஸிங் போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு வருகிறார்.
      • "Transition Reels" எனும் முறையில் அஜித் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

      நடிகர் அஜித் குமார் திரைப்படங்களை தாண்டி கார் ரேஸிங் மீது காதல் கொண்டு பல சர்வதேச போட்டிகளில் அண்மைக் காலமாக கலந்துகொண்டு வருகிறார்.

      ஸ்பெயின் மற்றும் அபுதாபி ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற ரேஸிங் போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்று கவனம் ஈர்த்து வருகிறார்.

      இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக பரவி வரும் "Transition Reels" எனும் முறையில் அஜித் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

      Ajith அஜித் கார் கார் ரேஸ் பந்தயம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் Instagram Reels 
