என் மலர்
கார்
புதிய சியரா 2 வேரியண்ட்களின் விலையை அறிவித்த டாடா மோட்டார்ஸ்
- டர்போ-பெட்ரோல் என்ஜின் 6-ஸ்பீடு டார்க்-கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸ் உடன் வழங்கப்படுகிறது.
- மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தனது புதுவரவு மாடலான சியரா விலை குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே இந்த காரின் சில வேரியண்ட்களின் விலை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இரு வேரியண்ட்களின் விலை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதன்படி சியரா அக்கம்ப்ளிஷ்டு (Accomplished) மற்றும் அக்கம்ப்ளிஷ்டு+ (Accomplished +) வேரியண்ட்களின் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை முறையே ரூ. 17.99 லட்சம் மற்றும் ரூ. 20.29 லட்சம் ஆகும்.
அக்கம்ப்ளிஷ்டு மற்றும் அக்கம்ப்ளிஷ்டு + ஆகிய இரண்டு வகைகளும் டாடாவின் டைரக்ட் இன்ஜெக்டெட் 1.5 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின் மற்றும் 1.5 லிட்டர் டீசல் என்ஜினுடன் வழங்கப்படுகின்றன. டீசல் என்ஜின் மேனுவல் மற்றும் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ஷன்களுடன் கிடைக்கிறது. அதே நேரத்தில் டர்போ-பெட்ரோல் என்ஜின் 6-ஸ்பீடு டார்க்-கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸ் உடன் வழங்கப்படுகிறது.
கூடுதலாக, அக்கம்ப்ளிஷ்டு வேரியண்ட் வாங்குபவர்களுக்கு 1.5 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் என்ஜின் வடிவத்தில் மூன்றாவது பவர்டிரெயின் ஆப்ஷனும் வழங்குகிறது. இது மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த டாப் வேரியண்ட்கள், குறைந்த வேரியண்ட்களில் இருந்து தனித்து நிற்கும் பிரீமியம் வசதி மற்றும் சவுகரிய அம்சங்களை உள்ளடக்கிய விரிவான உபகரணப் பட்டியலில் இருந்தும் பயன் அடைகின்றன. உபகரணங்களைப் பொறுத்தவரை, லெவல் 2 ADAS, 12-ஸ்பீக்கர் JBL ஆடியோ சிஸ்டம், மெமரி செயல்பாட்டுடன் கூடிய பவர்டு டிரைவர் இருக்கை, பவர்டு டெயில்கேட், ஹெட்ஸ்-அப் டிஸ்ப்ளே மற்றும் iRA கனெக்டெட் கார் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
இந்திய சந்தையில் புதிய டாடா சியரா மாடல் ஹூண்டாய் கிரெட்டா, கியா செல்டோஸ், மாருதி சுசுகி விக்டோரிஸ், ஸ்கோடா குஷாக், டொயோட்டா ஹைரைடர் மற்றும் ஹோண்டா எலிவேட் ஆகியவற்றுக்கு போட்டியாக அமைகிறது.