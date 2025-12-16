Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)ஐ.பி.எல்.(IPL)

      ஐ.பி.எல்.(IPL)

      IPL 2026 மினி ஏலம் - Live Uptates
      X
      LIVE

      IPL 2026 மினி ஏலம் - Live Uptates

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Dec 2025 2:25 PM IST (Updated: 16 Dec 2025 2:48 PM IST)
      • கொல்கத்தா அணி ரூ.64 கோடி பர்ஸ் பணம் வைத்துள்ளது
      • சென்னை அணி ரூ.43 கோடி பர்ஸ் பணம் வைத்துள்ளது

      19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அபுதாபியில் தொடங்கியது. 10 அணிகளும் மொத்தமாக 173 வீரர்களை தக்க வைத்துள்ளனர்.

      இந்த ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் 350 வீரர்கள் மட்டுமே இடம்பிடித்துள்ளனர். இவர்களிலிருந்துதான் அணிகள் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களைத் தேர்வு செய்ய உள்ளன.

      ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் அதிக பணம் வைத்துள்ள கொல்கத்தா அணி ரூ.64 கோடியில் 13 வீரர்களை எடுக்க வேண்டிய நிலையில், குறைந்த பணம் வைத்துள்ள மும்மை ரூ.2.75 கோடியில் 5 வீரர்களை எடுக்க வேண்டும்

      சென்னை அணி ரூ.43 கோடியில் 9 வீரர்களையும் ஐதராபாத் அணி ரூ.25 கோடியில் 10 வீரர்களையும் லக்னோ அணி ரூ.22 கோடியில் 6 வீரர்களையும் டெல்லி அணி ரூ.21 கோடியில் 8 வீரர்களையும் பெங்களூரு அணி ரூ.16 கோடியில் 8 வீரர்களையும் ராஜஸ்தான் அணி ரூ.16 கோடியில் 9 வீரர்களையும் குஜராத் அணி ரூ.12 கோடியில் 5 வீரர்களையும் பஞ்சாப் அணி ரூ.11 கோடியில் 4 வீரர்களையும் எடுக்கவேண்டும்.

      Live Updates

      2025-12-16 08:55:02
      • 16 Dec 2025 2:48 PM IST

        நியூசிலாந்து வீரர் டெவான் கான்வே மற்றும் இந்திய வீரர் ப்ரித்வி ஷா ஏலம் போகவில்லை.



      • 16 Dec 2025 2:46 PM IST

        தென் ஆப்பிரிக்கா வீரர் டேவிட் மில்லரை டெல்லி அணி ரூ.2 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது.

         

      • 16 Dec 2025 2:42 PM IST

        ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜேக் ஃபிரேசர் மெக்கர்க் ஏலம் போகவில்லை.



         



      • 16 Dec 2025 2:39 PM IST

        முதல் செட் பேட்டர் பட்டியல்

         

      • 16 Dec 2025 2:36 PM IST

        பேட்ஸ்மேன், ஆல் ரவுண்டர், சுழற்பந்து வீச்சாளர், வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் எந்த அணிகளுக்கு யார் யார் தேவை?



         


      IPL IPL auction ஐபிஎல் ஐபிஎல் ஏலம் 
      Next Story
      ×
        X