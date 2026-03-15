Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 15 மார்ச் 2026: மாரியம்மன் கோவில்களில் அபிஷேகம்

      15 March 2026 7:00 AM IST (Updated: 15 March 2026 7:00 AM IST)
      • சர்வ ஏகாதசி. திருவோண விரதம்.
      • திருப்போரூர் முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு பங்குனி-1 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : ஏகாதசி காலை 8.23 மணி வரை பிறகு துவாதசி

      நட்சத்திரம் : திருவோணம் மறுநாள் விடியற்காலை 5.13 மணி வரை பிறகு அவிட்டம்

      யோகம் : அமிர்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      திருப்போரூர் முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம், திருவல்லிக்கேணி ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை

      இன்று சர்வ ஏகாதசி. திருவோண விரதம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சனம். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ வரதராஜப் பெருமாள், மதுரை ஸ்ரீ கூடலழகர் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை. சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி.

      திருப்போரூர் முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம், அலங்காரம். வழிபாடு. காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னை நல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. தேவகோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகர், ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகர் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீவாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-நிறைவு

      ரிஷபம்-நிறைவு

      மிதுனம்-விருத்தி

      கடகம்-வரவு

      சிம்மம்-நன்மை

      கன்னி-நலம்

      துலாம்- பெருமை

      விருச்சிகம்-இன்பம்

      தனுசு- உயர்வு

      மகரம்-ஆதரவு

      கும்பம்-உதவி

      மீனம்-கடமை

