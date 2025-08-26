இந்த வார விசேஷங்கள் (26-8-2025 முதல் 1-9-2025 வரை)

Live
      • மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் நாரைக்கு மோட்சம் கொடுத்தல்.
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      26-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் - காந்திமதியம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

      * உப்பூர் விநாயகர் ரத உற்சவம்.

      * சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் புறப்பாடு.

      * பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் ரத உற்சவம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      27-ந் தேதி (புதன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * விநாயகர் சதுர்த்தி.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் நாரைக்கு மோட்சம் கொடுத்தல்.

      * திருவலஞ்சுழி சுவேத விநாயகர் ரத உற்சவம்.

      * விருதுநகர் சொக்கநாதர் விழா தொடக்கம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      28-ந் தேதி (வியாழன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் கோவிலில் ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * சமநோக்கு நாள்.

      29-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் தருமிக்கு பொற்கிழி அருளுதல்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      30-ந் தேதி (சனி)

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் புறப்பாடு.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      31-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * குறுக்குத்துறை முருகப்பெருமான் பவனி.

      * விருதுநகர் சுவாமி குதிரை வாகனத்திலும், அம்பாள் சிம்ம வாகனத்திலும் பவனி.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      1-ந் தேதி (திங்கள்)

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் வளையல் விற்ற திருவிளையாடல்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

