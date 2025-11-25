Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (25-11-2025 முதல் 1-12-2025 வரை)
      இந்த வார விசேஷங்கள் (25-11-2025 முதல் 1-12-2025 வரை)

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Nov 2025 8:21 AM IST
      • மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் கார்த்திகை உற்சவம் ஆரம்பம்.
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      25-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் கோவிலில் கார்த்திகை உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் காலை சூரிய பிரபையிலும், இரவு இந்திர விமானத்திலும் புறப்பாடு.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் விழா தொடக்கம்.

      * பழனி ஆண்டவர் திருவீதி உலா.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      26-ந் தேதி (புதன்)

      * உப்பிலியப்பன் சீனிவாசப் பெருமாள் புறப்பாடு.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் இடும்ப வாகனத்தில் திருவீதி உலா.

      * சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      27-ந் தேதி (வியாழன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் கார்த்திகை உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      28-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * பழனி ஆண்டவர் பவனி.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் வேதவல்லித் தாயாருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவில் சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      29-ந் தேதி (சனி)

      * திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் ஆட்டுக்கிடா வாகனத்தில் பவனி.

      * திருவரங்கம் நம் பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      30-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் ரத உற்சவம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      1-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் வெள்ளி விமானத்திலும், இரவு குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.

      * திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

