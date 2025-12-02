Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (2-12-2025 முதல் 8-12-2025)
      இந்த வார விசேஷங்கள் (2-12-2025 முதல் 8-12-2025)

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Dec 2025 10:13 AM IST
      • திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      2-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * பிரதோஷம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் பட்டாபிஷேகம், இரவு பரணி தீபம்.

      * திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் காலை கண்ணாடி விமானத்திலும், இரவு கயிலாச வாகனத்திலும், அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும் புறப்பாடு.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      3-ந் தேதி (புதன்)

      * திருக்கார்த்திகை.

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

      * திருவண்ணாமலை தீபம்.

      * குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் கோவிலில் நாராயணசுவாமி விசேஷ அலங்காரம்.

      * திருப்பரங்குன்றம், சுவாமிமலை தலங்களில் முருகப்பெருமான் ரத உற்சவம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      4-ந் தேதி (வியாழன்)

      * பவுர்ணமி.

      * திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் தெப்ப உற்சவம்.

      * நத்தம் மாரியம்மன் லட்சத்தீப காட்சி.

      * திருப்பதி ஏழு மலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      5-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * திருவாஞ்சியம் முருகப்பெருமான், திருநாகேசுவரம் நாகநாத சுவாமி தலங்களில் விழா தொடக்கம்.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      6-ந் தேதி (சனி)

      * திருவண்ணாமலை சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம்.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், திருப்புல்லாணி ஜெகநாதப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      7-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      8-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப்பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

