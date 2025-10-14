Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (14-10-2025 முதல் 20-10-2025 வரை)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Oct 2025 8:17 AM IST
      • திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.
      • சனிப்பிரதோஷம்.

      இந்த வார விசேஷங்கள்

      14-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * பத்ராசலம் ராமபிரான் பவனி வரும் காட்சி.

      * குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (புதன்)

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * குற்றாலம் திருக்குற்றாலநாதர் திருவீதி உலா.

      * திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      16-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருவெம்பல் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      17-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      18-ந் தேதி (சனி)

      * சனிப்பிரதோஷம்.

      * திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் கோவிலில் தீர்த்தாபிஷேகம்.

      * குற்றாலம், பாபநாசம், திருவெம்பல் தலங்களில் சிவபெருமான் விசு உற்சவ தீர்த்தவாரி.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      19-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்திருப்பதி கோவிந்த ராஜப் பெருமாளுக்கு ஊஞ்சல் சேவை.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      20-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * தீபாவளி பண்டிகை.

      * அங்கமங்கலம் அன்னபூரணி அம்பாள் லட்டு அலங்காரம்.

      * மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைரக்கிரீடம் சாற்றியருளல்.

      * சமநோக்கு நாள்.

