Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்நவராத்திரி ஸ்பெஷல்

      நவராத்திரி ஸ்பெஷல்

      நவராத்திரி 4-ம் நாளில் செய்ய வேண்டிய பிரசாதம்..!
      X

      நவராத்திரி 4-ம் நாளில் செய்ய வேண்டிய பிரசாதம்..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Sept 2025 10:36 AM IST
      • ஒன்பது நாட்களிலும் துர்கை அம்மனை ஒன்பது வடிவங்களாக பாவித்து வணங்குவர்.
      • ஒன்பது நவராத்திரிக்கும் நைவேத்தியங்களும், பிரசாதங்களும் தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்படுகிறது.

      மஹாளய அமாவாசைக்குப் பிறகு தொடங்கும் நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களுக்கு கொண்டாப்படுகிறது. இந்த ஒன்பது நாட்களிலும் துர்கை அம்மனை ஒன்பது வடிவங்களாக பாவித்து வணங்குவர்.

      அதுபோல், ஒன்பது நவராத்திரிக்கும் நைவேத்தியங்களும், பிரசாதங்களும் தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்படுகிறது.

      அதன்படி, நவராத்திரியின் 4வது நாளான இன்று பாசிப்பயறு சுண்டல், குங்குமப்பூ சாதம் மற்றும் அன்னாசிப்பழ கேசரி செய்து கூஷ்மாண்டா தேவிக்கு படைக்கலாம்.

      முதலில், பாசிப்பயறு சுண்டல் எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம்..

      பாசிப்பயறு சுண்டல்

      தேவையான பொருட்கள்:

      பாசிப்பயறு - 1 கப்

      எண்ணெய் - 1-2 டேபிள்ஸ்பூன்

      கடுகு - ½ டீஸ்பூன்

      உளுத்தம் பருப்பு - ½ டீஸ்பூன் (விருப்பப்பட்டால்)

      காய்ந்த மிளகாய் - 1-2 (கிள்ளியது)

      கறிவேப்பிலை - ஒரு இணுக்கு

      இஞ்சி (துருவியது) - ½ டீஸ்பூன் (விருப்பப்பட்டால்)

      மஞ்சள் தூள் - ⅛ டீஸ்பூன்

      பெருங்காயத்தூள் - ஒரு சிட்டிகை

      உப்பு - தேவையான அளவு

      தேங்காய் துருவல் - 2-3 டேபிள்ஸ்பூன்

      செய்முறை:

      பயறை ஊறவைத்து வேகவைத்தல்: பாசிப்பயறை நன்கு கழுவி, சுமார் 2-3 மணி நேரம் அல்லது ஒரு இரவு முழுவதும் ஊறவைக்கவும்.

      பிறகு, அதை குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து 3-4 விசில் வரும் வரை வேகவைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

      ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கி, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிக்கவும். கடுகு வெடித்ததும், காய்ந்த மிளகாய், கறிவேப்பிலை, மற்றும் இஞ்சி சேர்த்து வதக்கவும்.

      மஞ்சள் தூள், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து, பிறகு வேகவைத்த பாசிப்பயறை கடாயில் சேர்த்து நன்கு கிளறவும்.

      இறுதியாக, தேங்காய் துருவல் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து, சில நிமிடங்கள் வதக்கி, சுவையான பாசிப்பயறு சுண்டலை பரிமாறவும்.

      இந்த சத்து நிறைந்த பாசிப்பயறு சுண்டலை நவராத்திரி நாட்களில் பிரசாதமாக வழங்கலாம்.

      குங்குமப்பூ சாதம்

      நவராத்திரி குங்குமப்பூ சாதம் என்பது குங்குமப்பூவின் வாசனை மற்றும் நிறத்துடன் செய்யப்படும் இனிப்பு சாதம் ஆகும், இது நவராத்திரி பண்டிகையின் போது பிரசாதமாகப் படைக்கப்படுகிறது.

      தேவையான பொருட்கள்

      பாஸ்மதி அரிசி: 3/4 முதல் 1 கப் வரை

      குங்குமப்பூ: ½ டீஸ்பூன்

      பால்: 1 கப் (குங்குமப்பூவை ஊற வைக்க)

      நெய்: 1 டேபிள்ஸ்பூன்

      சீரகம்: ½ டீஸ்பூன்

      ஏலக்காய்: 3

      முந்திரி: 10

      சாதம்: 1 கப் (சமைப்பதற்கு)

      உப்பு: தேவையான அளவு

      கொத்தமல்லி: அலங்கரிக்க (விருப்பப்பட்டால்)

      செய்முறை

      பாஸ்மதி அரிசியைக் கழுவி, 10-15 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும்.

      ஒரு சிறிய கிண்ணத்தில் சூடான பால் சேர்த்து, அதில் குங்குமப்பூ இழைகளை ஊற வைக்கவும்.

      ஒரு கடாயில் நெய் விட்டு, சீரகம் மற்றும் ஏலக்காய் சேர்த்து வறுக்கவும்.

      முந்திரியைச் சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும்.

      ஊறவைத்த அரிசியை தண்ணீர் சேர்த்து சமைக்கவும்.

      சாதம் தயாரானதும், குங்குமப்பூ பால், உப்பு சேர்த்து கலக்கவும்.

      அலங்கரிக்க கொத்தமல்லியை மேலே தூவவும்.

      நவராத்திரி குங்குமப்பூ சாதம் என்பது குங்குமப்பூவின் வாசனை மற்றும் நிறத்துடன் செய்யப்படும்சாதம் ஆகும், இது நவராத்திரி பண்டிகையின் போது பிரசாதமாகப் படைக்கப்படுகிறது.

      அன்னாசிப்பழ கேசரி

      தேவையான பொருட்கள்:

      ரவை (சூஜி): 1 கப்

      நெய்: ¼ முதல் ⅓ கப்

      சர்க்கரை: ¾ முதல் 1 கப்

      அன்னாசிப்பழத் துண்டுகள்: 1 கப் (அல்லது அன்னாசிப்பழ கூழ்)

      தண்ணீர்: 2½ கப்

      முந்திரி, உலர் திராட்சை: தேவையான அளவு

      ஏலக்காய்த்தூள்: ¼ டீஸ்பூன் (விருப்பப்பட்டால்)

      குங்குமப்பூ (சற்று): விருப்பப்பட்டால்

      செய்முறை

      ரவையை வறுத்தல்: ஒரு கடாயில் நெய் ஊற்றி, முந்திரி மற்றும் திராட்சையை வறுத்து எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

      அதே நெய்யில் ரவையை சேர்த்து வாசனை வரும் வரை வறுத்து தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.

      அன்னாசிப்பழத்தை சேர்த்தல்: ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர், அன்னாசிப்பழ துண்டுகள் அல்லது கூழைச் சேர்த்து கொதிக்க விடவும்.

      வறுத்த ரவையில் கொதிக்கும் அன்னாசிப்பழக் கலவையைச் சேர்த்து கட்டி பிடிக்காமல் கிளறவும்.

      ரவை வெந்து, தண்ணீர் வற்றியதும் சர்க்கரையைச் சேர்த்து, நெய் பிரிந்து வரும் வரை கிளறவும்.

      ஏலக்காய்த்தூள் மற்றும் வறுத்த முந்திரி, திராட்சையை சேர்த்து நன்றாக கலந்து அடுப்பை அணைத்து, சிறிது நெய் சேர்த்து பரிமாறவும்.

      நவராத்திரி நவராத்திரி விழா பிரசாதம் நைவேத்தியம் Navarathri Navarathri Festival Prasadam Naivedhyam 
      Next Story
      ×
        X