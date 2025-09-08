Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      இந்தியா மீது அமெரிக்கா வரி விதித்தது சரியே..!- உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி
      X
      உக்ரைன்

      இந்தியா மீது அமெரிக்கா வரி விதித்தது சரியே..!- உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Sept 2025 2:39 PM IST
      • இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் வரி விதிப்புக்கு ஆதரித்து பேசிய உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி.
      • உக்ரைனின் மிகப்பெரிய டீசல் சப்ளையராக இந்தியா மாறியுள்ளது.

      ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெயை தொடர்ந்து இறக்குமதி செய்வதற்காக இந்தியா மீது அமெரிக்காவி 50 சதவீத வரிகளை விதித்துள்ளது. இந்நிலையில், உக்ரைனின் மிகப்பெரிய டீசல் சப்ளையராக இந்தியா மாறியுள்ளது.

      இந்நிலையில், இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பை ஆதரித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி பேசினார்.

      இந்தியா மீது அமெரிக்கா 50% வரி விதித்தது குறித்த கேள்விக்கு உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறுகையில்," ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகள் மீது அமெரிக்கா வரி விதித்தது சரியான நடவடிக்கை.

      ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டும் என நினைக்கும் நாடுகள் அவர்களுடன் வர்த்தகம் செய்வதை நிறுத்த வேண்டும்" என்றார்.

      இந்தியா அமெரிக்கா கூடுதல் வரி விதிப்பு உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி Ukrainian President Zelensky USA Tax India 
      Next Story
      ×
        X