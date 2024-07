பங்க்ரா நடனமாடி மோடியை வரவேற்ற ரஷிய சிறுமி- வீடியோ

பிரதமர் மோடி உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக ரஷியா சென்று இறங்கியதும் அவருக்கு ரஷிய அரசு சார்பில் பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இந்தியர்களும் ரஷியர்களும் கலந்து கொண்ட வரவேற்பு விழாவில், 6 வயதுடைய ரஷிய சிறுமி, இந்திய பாணியிலான பாவாடை தாவணி அணிந்து பங்க்ரா நடனத்தில் பங்கேற்றது பலரது பார்வையையும் ஈர்த்தது. அவருக்கு அருகில் நிற்கும் பெண்கள் பெரியவர்களாக இருக்கும்போது, அவர்களுக்கு இடையே நிற்கும் இந்த சிறுமி, மற்றவர்களை பார்த்தபடி அழகாக துள்ளிக்குதித்து நடனமாடுவது பார்ப்பவர்களின் மனதை கொள்ளை கொள்கிறது.

இணையதளத்தில் இந்த வீடியோ அதிகம் பகிரப்பட்டது. எக்ஸ் வலைத்தளத்தில் பிரபல ஊடகம் வெளியிட்ட இந்த வீடியோவை ஒரே நாளில் 1 லட்சத்து 60 ஆயிரம் பேர் பார்வையிட்டு உள்ளனர்.

#WATCH | Moscow, Russia | A young Russian girl, dressed in Indian attire, joins others in performing Bhangra. pic.twitter.com/UsQt1DRiMm