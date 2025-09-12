என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      முதலையுடன் மல்யுத்தம் செய்து வீடியோ வெளியிட்ட அமெரிக்கர் கைது
      X

      முதலையுடன் மல்யுத்தம் செய்து வீடியோ வெளியிட்ட அமெரிக்கர் கைது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Sept 2025 7:32 AM IST
      • குயின்ஸ்லாந்து மாகாணத்தில் உள்ள லாக் ஹார்ட் ஆற்றில் ஏராளமான முதலைகள் காணப்படுகின்றன.
      • ஹோல்ஸ்டனின் இந்த செயலுக்கு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

      கான்பெரா:

      அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சமூக வலைதள பிரபலம் மைக் ஹோல்ஸ்டன். இவரை 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் சமூக வலைதளங்களில் பின்தொடர்கின்றனர். சமீபத்தில் இவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தார். அங்கு குயின்ஸ்லாந்து மாகாணத்தில் உள்ள லாக் ஹார்ட் ஆற்றில் ஏராளமான முதலைகள் காணப்படுகின்றன.

      அங்கு சென்ற அவர் அதில் ஒரு முதலையின் கழுத்தை இறுக பிடித்தார். பின்னர் அதனுடன் மல்யுத்தம் செய்வதுபோல வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டார். அந்த வீடியோ வைரலான நிலையில் அதுவே அவருக்கு பிரச்சனையாகவும் அமைந்தது.

      ஹோல்ஸ்டனின் இந்த செயலுக்கு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேலும் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கைகளும் வலுத்தன. அதன்பேரில் ஆஸ்திரேலிய போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      social media video viral Arrest சமூக வலைத்தளம் வீடியோ வைரல் கைது 
      Next Story
      ×
        X