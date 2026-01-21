என் மலர்tooltip icon
      வரும் 25ம் தேதி விஜய் தலைமையில் த.வெ.க. செயல் வீரர்கள் கூட்டம்?
      சென்னை

      வரும் 25ம் தேதி விஜய் தலைமையில் த.வெ.க. செயல் வீரர்கள் கூட்டம்?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Jan 2026 9:44 PM IST
      • 38 நாட்கள் கழித்து அரசியல் பேச விஜய் தயாராகிறார் என கூறப்படுகிறது.
      • கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கு பிறகு எந்த ஒரு அரசியல் நிகழ்விலும் விஜய் பங்கேற்கவில்லை.

      மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறவுள்ள செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் உரையாற்ற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

      கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 18ம் தேதி அன்று நடந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவுக்கு பிறகு 38 நாட்கள் கழித்து அரசியல் பேச விஜய் தயாராகிறார் என கூறப்படுகிறது.

      கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கு பிறகு எந்த ஒரு அரசியல் நிகழ்விலும் விஜய் பங்கேற்கவில்லை.

      இந்நிலையி், சிபிஐ விசாரணை, ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை நீடித்து வரும் நிலையில் ஜனவரி 25ம் தேதியில் தவெக செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

