ஆன்லைனில் சூடுபிடிக்கும் 'விசில்' வியாபாரம் - ரூ.150 முதல் ரூ.380 வரை விற்பனை
- வியாபார யுக்தியில் வித்தியாசமாக சந்தைக்கு கொண்டு வந்துள்ளார்கள்.
- அமேசான் ஆன்லைன் விற்பனை தளத்தில் இந்த விசில் விற்பனை சூடுபிடித்து வருகிறது.
நடிகர் விஜய்யின் த.வெ.க.விற்கு தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கி உள்ளது. இந்த சின்னம் மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு பிரபலம் ஆகிறதோ அது அரசியல்! ஆனால் வியாபாரம் சூடு பிடிக்க தொடங்கி உள்ளது. சாதாரணமாக ஒரு விசில் என்பது பிளாஸ்டிக் மற்றும் மெட்டலை பொறுத்து 10 ரூபாய் முதல் ரூ.25 வரை சாதாரண கடைகளில் கிடைப்பது தான். ஆனால் இப்போது இதை வியாபார யுக்தியில் வித்தியாசமாக சந்தைக்கு கொண்டு வந்துள்ளார்கள்.
இளைய தலைமுறையிடம் விஜய் மோகம் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அவர்களை குறிவைத்து தான் இந்த விசில் வியாபரமும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. த.வெ.க.வின் கொடி நிறத்துடன் விசிலை வடிவமைத்து விற்கிறார்கள். குறிப்பாக அமேசான் ஆன்லைன் விற்பனை தளத்தில் இந்த விசில் விற்பனை சூடுபிடித்து வருகிறது.
6 விசில்கள் அடங்கிய ஒரு பாக்கெட் விலை ரூ.150 முதல் 380 வரை விற்கப்படுகிறது. 'வோட் பார் விஜய்' என்ற எழுத்துக்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு விசில்களின் விலை ரூ.280. எப்படியோ அரசியல் தலைவர்கள் அரசியலில் சாதித்தாலும் சரி வியாபார யுக்தியில் வியாபாரிகள் சாதிக்கிறார்கள்.