Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மலையாளச் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான ஓணம் வாழ்த்துகள்- விஜய்
      X
      சென்னை

      மலையாளச் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான ஓணம் வாழ்த்துகள்- விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Sept 2025 4:03 PM IST
      • திரைப்பிரபலங்கள் பலர் ஓணம் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
      • தவெக தலைவர் விஜய் ஓணம் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

      உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மலையாள மக்கள் இன்று ஓணம் பண்டிகையை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

      இதை முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முதல் திரைப்பிரபலங்கள் வரை ஓணம் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் ஓணம் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து தவெக தலைவர் விஜய் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறுகையில்," ஓணம் பண்டிகையைக் கொண்டாடும் மலையாளச் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துகள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      ஓணம் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம் விஜய் தவெக TVK TVK Vijay onam Onam Celebration 
      Next Story
      ×
        X