விஜயின் அரசியல் வருகையால் தி.மு.க.விற்கு பாதிப்பு இல்லை- கனிமொழி எம்.பி.
- திருச்சி மார்க்கெட் பகுதியில் எம்ஜிஆர் சிலை முன்பு பிரசார வாகனத்தில் நின்று உரையாற்றினார்.
- தவெகவின் முதல் தேர்தல் பிரசாரம் இது என்பதால், தொண்டர்கள் குவிந்தனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், தனது முதல் தேர்தல் பிரசாரமாக திருச்சி மார்க்கெட் பகுதியில் எம்ஜிஆர் சிலை முன்பு பிரசார வாகனத்தில் நின்று உரையாற்றினார்.
தவெகவின் முதல் தேர்தல் பிரசாரம் இது என்பதால், தொண்டர்கள் குவிந்தனர். இதனால், காலை 10.30 மணிக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டிய பிரசாரம் மாலை 3 மணிக்கு மேல் தான் தொடங்கியது.
இந்நிலையில், விஜயின் அரசியல் வருகையையொட்டி திமுக எம்.பி கனிமொழியிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அப்போது பேசிய அவர்," விஜயின் அரசியல் வருகையால் திமுகவின் வாக்கு வங்கிக்கு எந்தவொரு பாதிப்பும் இல்லை.
தமிழகத்தில் அண்ணா, பெரியார் இல்லாமல் யாரும் அரசியல் செய்ய முடியாது" என்றார்.
