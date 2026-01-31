என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
த.வெ.க. தேர்தல் பிரசார சட்ட பாதுகாப்பு குழு- விஜய் அறிவிப்பு
- வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரசார மாநிலச் சட்டப் பாதுகாப்புக் குழு நியமனம்.
- இந்தக் குழுவிற்கு கழக நிர்வாகிகளும், தோழர்களும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
சென்னை:
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-
கழக தோழர்களுக்கு வணக்கம். வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு "சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரசார மாநிலச் சட்டப் பாதுகாப்புக் குழு" பின்வரும் வகையில் நியமிக்கப்படுகிறது.
இணை பொதுச்செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், பொருளாளர்-வெங்கட ரமணன், மாநில வழக்கறிஞர் பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளர் அறிவழகன், எஸ்.குமரேசன் சட்ட ஆலோசனை பிரிவு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் சட்ட ஆலோசனைப் பிரிவு பி.பாண்டி (எ) கே.பி.பாண்டியன், மாநில இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வழக்கறிஞர் பிரிவு ஆர்.எஸ்.இந்திரா தன்ராஜ், ஆர்.சக்கரவர்த்தி, ஆர்.செல்வபாரதி, மாநில இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் சட்ட ஆலோசனை பிரிவு எஸ்.ஏ.வெலிங்டன், எம்.தன்ராஜ், ஜெ.விஜயகுமார், சென்னை மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் ரேவந்த் சரண், தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் எம்.சத்ய குமார், சென்னை ஜெ.லெனின், மதுரை வி.சி.சங்கரநாராயணன், சென்னை டி.ராஜரத்தினம், சென்னை கே.உதயகுமார், திருப்பத்தூர் ஆர்.சுரேஷ் பாபு, திருவாரூர் பி.அன்பர சன், சென்னை டி.அஜித் குமார், செங்கல்பட்டு கே. மகேந்திரன், நாகப்பட்டினம் வி.இளமாறன், தஞ்சாவூர் வி.முத்துகுமரன், திருவள்ளூர் ஆர்.வெற்றிச்செல்வன், திருச்சி பி.கோகிலா ராணி, திருப்பத்தூர் ஆர்.லூயிசாள் ரமேஷ், திருவண்ணாமலை தலித் டைகர் சி.பொன்னுசாமி, கடலூர் தங்ககொளஞ்சிநாதன், சோழவந்தான் எம்.தியாகராஜன், விழுப்புரம் கே.முனியப்பன், மதுரை பி.தனசேகரன், காஞ்சிபுரம் டி.நரேந்திர குமார், திருவண்ணாமலை எஸ்.சுகுமார் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எனது ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதலின்படி 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் குழுவிற்கு கழக நிர்வாகிகளும், தோழர்களும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.