Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      Vibe with MKS..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோ
      X
      சென்னை

      Vibe with MKS..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோ

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Dec 2025 9:27 PM IST
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ப்ரோமோ வெளியிட்டுள்ளார்.
      • Young Champions-கூட Passion, Pressure, Perseverance பற்றி என்னோட உரையாடல்..

      தமிழ்நாட்டின் இளம் சாம்பியன்களுடன் உரையாடிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ப்ரோமோ வெளியிட்டுள்ளார்.

      அந்த பதிவில்," Discipline, Confidence மற்றும் Character-ஐ உருவாக்குவது Sports! அப்படிப்பட்ட Young Champions-கூட Passion, Pressure, Perseverance பற்றி என்னோட உரையாடல்...

      நான் ரெடி! நீங்க ரெடியா! " என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியீடு TN Chief Minister MK Staliln video release 
      Next Story
      ×
        X