      நீதியரசரின் சான்றாண்மையைப் பெரிதும் போற்றிப் பெருமிதம் கொள்கிறோம் - வைரமுத்து
      சென்னை

      நீதியரசரின் சான்றாண்மையைப் பெரிதும் போற்றிப் பெருமிதம் கொள்கிறோம் - வைரமுத்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 8:40 AM IST
      • வரம்புமீறிய வழக்கறிஞரை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்
      • நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்களைக் காலங்காலமாய்க் கழுத்தில் மிதித்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கும் பழைய பொருளாகும்

      உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் மீது வழக்கறிஞர் ஒருவர் காலணி வீச முயன்றார். மேலும், 'சனாதன தர்மத்தை அவமதிப்பதை இந்தியா பொறுத்துக் கொள்ளாது' என கூச்சலிட்ட வழக்கறிஞரை நீதிமன்ற பாதுகாவலர்கள் வெளியேற்றினர்.

      ஆனால் இதுபற்றி கவலைப்படாத தலைமை நீதிபதி, வக்கீல்களை பார்த்து, ''இதையெல்லாம் பார்த்து கவனத்தை சிதற விடாதீர்கள். நாங்கள் கவனத்தை சிதறவிட மாட்டோம். இந்த விஷயங்கள் என்னை பாதிக்காது'' என்று கூறினார். பின்னர், விசாரணையை தொடர்ந்தார்.

      இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கவிஞர் வைரமுத்து வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      உச்சநீதிமன்றத்

      தலைமை நீதியரசர்

      @JusticeBRGavai மீது

      அநாகரிகத்தை

      வீசமுயன்றது கண்டு

      அதிர்ந்துபோனேன்

      இது

      முறைசெய்யும் நீதித்துறையைக்

      கறைசெய்யும் களங்கமாகும்

      வரம்புமீறிய வழக்கறிஞரை

      வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்

      பிற்போக்குத்தனம்தான்

      இந்த அவமானச் செயலுக்கு

      அடிப்படை என்று அறிகிறேன்

      தென்னிந்தியாவில்

      பிற்போக்குச் சக்திகளைப்

      பிடரிபிடித்துத் தடுத்து

      நிறுத்தியதைப்போல

      வடஇந்தியாவில்

      செய்யத் தவறிவிட்டார்கள்

      அந்தச் சாத்திரத்தின்

      ஆத்திரம்தான் இது

      காலில் அணியவேண்டியதைக்

      கையில் அணிந்தபோதே

      அவர் அறிவழிந்துபோனார் என்று

      அறிய முடிகிறது

      அதை

      மென்மையாகக் கையாண்ட

      நீதியரசரின் சான்றாண்மையைப்

      பெரிதும் போற்றிப்

      பெருமிதம் கொள்கிறோம்

      நீதியரசரின் மாண்பு

      அவரை மன்னித்துவிட்டது

      வீச முயன்ற பொருளும்

      அவரிடமே

      ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது

      வீசிய பொருளைக்கூட மறந்துவிடலாம்

      அவர் பேசியபொருளை

      மறந்துவிட முடியாது

      அது

      நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்களைக்

      காலங்காலமாய்க்

      கழுத்தில் மிதித்து

      அழுத்திக் கொண்டிருக்கும்

      பழைய பொருளாகும்

      பழையன கழிய வேண்டாமா?

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

