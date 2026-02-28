Live
      ம.தி.மு.க. தனிச்சின்னத்தில் போட்டி - வைகோ
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Feb 2026 1:15 PM IST
      • தி.மு.க.வின் தேர்தல் அறிக்கையில் ம.தி.மு.க.வின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியதாக கூறினார்.
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் 3 கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளேன்.

      சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ சந்தித்தார். இதையடுத்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், தி.மு.க.வின் தேர்தல் அறிக்கையில் ம.தி.மு.க.வின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியதாக கூறினார். மேலும் அவர் கூறுகையில்,

      * முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் 3 கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளேன்.

      * கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத் பெயரில் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க வேண்டும்.

      * இந்த முறை ம.தி.மு.க. தனிச்சின்னத்தில் போட்டியிடும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

