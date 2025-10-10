Live
      தி.மு.க.விற்கான பிரசாரத்தை தொடங்கி விட்டார் ஆளுநர் - உதயநிதி
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Oct 2025 12:33 PM IST
      • ஆளுநரை தமிழ் கற்க வைத்ததே தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் தான்.
      • எத்தனை கூட்டணி அமைத்து வந்தாலும் 2026-ம் ஆண்டு தேர்தலில் சங்கிகளை மீண்டும் விரட்டி அடிப்போம்.

      சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் வே.ஆனைமுத்து நூற்றாண்டு நிறைவு விழா, நூல் வெளியீட்டு விழாவில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியதாவது:

      * நமது நண்பரான தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தேர்தல் பிரசாரத்தை இப்போதே தொடங்கி விட்டார்.

      * பாசிச பா.ஜ.க.வுக்கு பிரசாரம் செய்வதாக நினைத்துக்கொண்டு ஆளுநர் ரவி தி.மு.க.விற்கு பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

      * தமிழ்நாடு யாருடன் போராடும் என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார் ஆளுநர்.

      * தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடும் என ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன்.

      * தமிழை பயின்று வருவதாக கூறி இருக்கிறார் ஆளுநர்.

      * ஆளுநரை தமிழ் கற்க வைத்ததே தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் தான்.

      * நேரடியாக தமிழகத்தில் நுழைய முடியாமல் அ.தி.மு.க. தோள் மீது பா.ஜ.க. ஏறி வருகிறது. புதிதாக பலரையும் தேடிக் கொண்டுள்ளது.

      * எத்தனை கூட்டணி அமைத்து வந்தாலும் 2026-ம் ஆண்டு தேர்தலில் சங்கிகளை மீண்டும் விரட்டி அடிப்போம்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      DMK Udhayanidhi Stalin TN Governor தமிழக ஆளுநர் திமுக உதயநிதி ஸ்டாலின் 
