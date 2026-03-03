என் மலர்tooltip icon
      டீக்கடையில் பேசிக் கொண்டிருத்தவர்களுக்கு அரிவாள் வெட்டு.. இருவர் படுகொலை - நெல்லையில் பரபரப்பு
      திருநெல்வேலி

      டீக்கடையில் பேசிக் கொண்டிருத்தவர்களுக்கு அரிவாள் வெட்டு.. இருவர் படுகொலை - நெல்லையில் பரபரப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 March 2026 3:06 AM IST
      • சரமாரியாக வெட்டிய அவர்கள் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பித்தனர்.
      • பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

      திருநெல்வேலியில் டீக்கடையில் 2 பேர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

      நாங்குநேரி அருகே களக்காடு செல்லும் சாலையில் பெரும்பத்து என்ற கிராமத்தில் உள்ள ஒரு டீக்கடை முன்பு சிலர் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

      அப்போது 3 இரு சக்கர வானங்களில் வந்த 9 பேர் கொண்ட கும்பல் தாங்கள் எடுத்து வந்த அரிவாள் மற்றும் பிற ஆயுதங்களால் திடீரென தாக்குதல் நடத்தினர்.

      அங்கிருத்தவர்களை சரமாரியாக வெட்டிய அவர்கள் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பித்தனர்.

      இந்த சம்பவத்தில் 9 பேருக்கு வெட்டு விழுந்தது. 2 பேர் இறந்த நிலையில், 2 பேர் அரசு மருத்துவமனையிலும், மற்றவர்கள் லேசான காயத்துடன் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

      இந்த சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் ஏர்வாடி - நாங்குநேரி மெயின் ரோட்டில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

      மாவட்ட எஸ்.பி பிரசன்னா குமார் மற்றும் நெல்லை சரக டிஐஜி சரவணன் போராட்டக்காரர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். சம்பவ இடத்தில் ஏராளமான போலீஸ் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.

