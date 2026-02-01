என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தைப்பூசத் திருநாள் வாழ்த்துகள்- விஜய்
      X
      சென்னை

      தைப்பூசத் திருநாள் வாழ்த்துகள்- விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Feb 2026 9:15 AM IST
      • உலகெங்கும் வாழும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள் அனைவர் இல்லங்களிலும் வளம், மகிழ்ச்சி, வெற்றி ஆகியவை நிலைக்கட்டும்.
      • இனிய தைப்பூசத் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

      சென்னை:

      தமிழகம் முழுவதும் இன்று தைப்பூசத் திருவிழா வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி முருகன் கோவில்களில் அதிகாலை முதல் நீண்ட வரிசையில் நின்று பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

      இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக்கழகத் தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில்,

      தமிழ்க் கடவுள் முருகப் பெருமானைப் போற்றி வணங்கும், உலகெங்கும் வாழும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள் அனைவர் இல்லங்களிலும் வளம், மகிழ்ச்சி, வெற்றி ஆகியவை நிலைக்கட்டும்.

      இனிய தைப்பூசத் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்! என்று கூறியுள்ளார்.



      Thaipoosam Thaipoosam Festival TVK vijay தைப்பூசம் தைப்பூசத் திருவிழா தவெக விஜய் 
      Next Story
      ×
        X