      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      2026ல் உண்மையான மக்களாட்சியை அமைப்போம்!- விஜய்
      சென்னை

      2026ல் உண்மையான மக்களாட்சியை அமைப்போம்!- விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Nov 2025 12:48 PM IST (Updated: 1 Nov 2025 12:55 PM IST)
      • மக்கள் விரோதத் திமுகவிடமிருந்து மக்கள் சக்தியின் துணையோடு தமிழ்நாட்டை மீட்போம்!
      • தமிழின் பெருமையும் தமிழ்நாட்டின் புகழும் உலகெங்கும் ஓங்கி ஒலிக்கட்டும்!

      சென்னை:

      தமிழ்நாடு தினத்தையொட்டி தமிழக வெற்றிக்கழகத் தலைவர் விஜய் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      தமிழ்நாடு உருவாகக் காரணமான எல்லைப் போராட்டத் தியாகிகளையும் 'தமிழ்நாடு' எனப் பெயர் சூட்டக் காரணமானவர்களின் தியாகங்களையும் நினைவுகூர்வோம். அவர்களை எந்நாளும் போற்றுவோம்!

      மக்கள் விரோதத் திமுகவிடமிருந்து மக்கள் சக்தியின் துணையோடு தமிழ்நாட்டை மீட்போம்! 2026இல் உண்மையான மக்களாட்சியை அமைப்போம்!

      தமிழின் பெருமையும் தமிழ்நாட்டின் புகழும் உலகெங்கும் ஓங்கி ஒலிக்கட்டும்!

      இனிய தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகள்! என கூறியுள்ளார்.



