என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
இளம் வயதிலேயே எம்.எல்.ஏ.வாக பெரிய பொறுப்பை ஏற்றவர் அண்ணன் செங்கோட்டையன்- விஜய்
- ஆதரவாளர்களுக்கு த.வெ.க. துண்டு அணிவித்து உறுப்பினர் அட்டையை விஜய் வழங்கினார்.
- சின்ன வயதிலேயே எம்.எல்.ஏ. என்ற பெரிய பொறுப்பை ஏற்றவர்.
பனையூர் உள்ள த.வெ.க. அலுவலத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் த.வெ.க. வில் இணைந்தனர்.
த.வெ.க.வில் இணைந்த செங்கோட்டையன் மற்றும் முன்னாள் எம்.பி., சத்யபாமா உள்ளிட்ட அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு த.வெ.க. துண்டு அணிவித்து உறுப்பினர் அட்டையை விஜய் வழங்கினார்.
இதனை தொடர்ந்து விஜய் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் அவர் பேசியதாவது:-
* அனைவருக்கும் வணக்கம். 20 வயது இளைஞராக இருக்கும் போதே எம்.ஜி.ஆரை நம்பி அவருடைய மன்றத்தில் சேர்ந்தவர்.
* இளம் வயதிலேயே எம்.எல்.ஏ. என்ற பெரிய பொறுப்பை ஏற்றவர்.
* அந்த இயக்கத்தில் இருபெரும் தலைவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரியவராக அரசியல் களத்தில் இருந்தவர்.
* இப்படி ஒரு 50 ஆண்டு ஒரே இயக்கத்தில் இருந்த அண்ணன் செங்கோட்டையன் அவர்கள், இன்னிக்கு அவர்களுடைய அரசியல் அனுபவமும், அரசியல் களப்பணியும் நம்முடைய தமிழக வெற்றிக்கழகத்திற்கு ஒரு பெரிய உறுதுணையாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன், இன்றைக்கு அவர்களுக்கும், இணைந்து பணியாற்ற நம்மோடு கைகோர்க்கும் இருக்கும் அனைவருக்கும் மக்கள் பணியாற்ற வரவேற்கிறேன்.
* நல்லதே நடக்கும்... நல்லதே நடக்கும்... நல்லது மட்டுமே நடக்கும்... வெற்றி நிச்சயம்... என பேசியுள்ளார்.