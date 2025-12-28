Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      புரட்சிக் கலைஞருக்கு என் புகழஞ்சலி - த.வெ.க. தலைவர் விஜய்
      X
      சென்னை

      புரட்சிக் கலைஞருக்கு என் புகழஞ்சலி - த.வெ.க. தலைவர் விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Dec 2025 12:10 PM IST
      • தே.மு.தி.க. தலைவர் விஜயகாந்தின் 2-ம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
      • மக்கள் மனத்தில் நீங்கா இடம் பிடித்த கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தில் அவரை வணங்குகிறேன்.

      தே.மு.தி.க. தலைவர் விஜயகாந்தின் 2-ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி த.வெ.க. தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      மக்கள் மனத்தில் நீங்கா இடம் பிடித்த கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தில் அவரை வணங்குகிறேன். புரட்சிக் கலைஞருக்கு என் புகழஞ்சலி.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      Vijayakanth TVK Vijay விஜயகாந்த் தவெக விஜய் 
      Next Story
      ×
        X