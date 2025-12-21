என் மலர்tooltip icon
      த.வெ.க. சார்பில் கிறிஸ்துமஸ் விழா- விஜய் பங்கேற்கிறார்
      செங்கல்பட்டு

      த.வெ.க. சார்பில் கிறிஸ்துமஸ் விழா- விஜய் பங்கேற்கிறார்

      21 Dec 2025 7:27 AM IST
      • மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ‘ப்போர் பாயிண்ட்ஸ்' கன்வென்ஷன் சென்டரில் நாளை கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெறுகிறது.
      • கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் பங்கேற்கிறார்கள்.

      சென்னை:

      தமிழக அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் தனித்தனியாக கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில் த.வெ.க சார்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரத்தில் உள்ள 'ப்போர் பாயிண்ட்ஸ்' கன்வென்ஷன் சென்டரில் நாளை (திங்கட்கிழமை) கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெறுகிறது.

      இந்த விழாவில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்டு பேசுகிறார். இதில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் பங்கேற்கிறார்கள்.

      TVK vijay Christmas தவெக விஜய் கிறிஸ்துமஸ் விழா 
