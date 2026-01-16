Live
      தேர்தல் பிரசார குழுவை அறிவித்தார் த.வெ.க. தலைவர் விஜய்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Jan 2026 12:42 PM IST (Updated: 16 Jan 2026 1:30 PM IST)
      • சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மாநில, மாவட்ட, தொகுதி அளவிலான தேர்தல் பிரசாரப் பணிகளை மேற்கொள்ள, தேர்தல் பிரசாரக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
      • இக்குழுவிற்குக் கழகத் தோழர்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும்.

      தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் விஜய் தேர்தல் பிரசார குழுவை அறிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மாநில, மாவட்ட, தொகுதி அளவிலான தேர்தல் பிரசாரப் பணிகளை மேற்கொள்ள, பின்வரும் முறையில், தேர்தல் பிரசாரக் குழு அமைக்கப்படுகிறது.

      தேர்தல் பிரசாரக் குழு விவரம்:

      1. N.ஆனந்த்

      2. ஆதவ் அர்ஜுனா B.A.

      3. K.A.செங்கோட்டையன்

      4. A.பார்த்திபன்

      5. B.ராஜ்குமார் DME

      6. K.V.விஜய் தாமு

      7. S.P.செல்வம் DCE

      8. K. பிச்சைரத்தினம் கரிகாலன்

      9. M.செரவு மைதின் (எ) நியாஸ்

      10. J.கேத்ரின் பாண்டியன் M.A., B.Ed.

      மேற்கண்ட குழு, 234 தொகுதிகளிலும் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள், பிரசாரக் கூட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றை நடத்துவது தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ளும். இக்குழுவிற்குக் கழகத் தோழர்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

