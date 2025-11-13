Live
      பா.ஜ.க., தி.மு.க. தவிர எந்த கட்சி வந்தாலும் அரவணைப்போம்- அருண்ராஜ்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Nov 2025 8:14 AM IST (Updated: 13 Nov 2025 8:18 AM IST)
      • த.வெ.க. தலைவர் விஜயின் சுற்றுப்பயண அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும்.
      • கூட்டணி குறித்த முடிவை விஜய் எடுப்பார்.

      த.வெ.க. கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண் ராஜ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தபோது கூறியதாவது:

      * த.வெ.க. தலைவர் விஜயின் சுற்றுப்பயண அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும்.

      * தலைவர் விஜய்க்கு மக்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற மன உறுதி அதிகரித்துள்ளது.

      * பா.ஜ.க., தி.மு.க.-வை தவிர எந்த கட்சி வந்தாலும் அரவணைப்போம்.

      * த.வெ.க. தலைமையை ஏற்று வரக்கூடிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கப்படும்.

      * கூட்டணி குறித்த முடிவை விஜய் எடுப்பார்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      Karur Stampede TVK Vijay கரூர் கூட்ட நெரிசல் விஜய் தவெக 
