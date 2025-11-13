என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
பா.ஜ.க., தி.மு.க. தவிர எந்த கட்சி வந்தாலும் அரவணைப்போம்- அருண்ராஜ்
- த.வெ.க. தலைவர் விஜயின் சுற்றுப்பயண அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும்.
- கூட்டணி குறித்த முடிவை விஜய் எடுப்பார்.
த.வெ.க. கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண் ராஜ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தபோது கூறியதாவது:
* த.வெ.க. தலைவர் விஜயின் சுற்றுப்பயண அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும்.
* தலைவர் விஜய்க்கு மக்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற மன உறுதி அதிகரித்துள்ளது.
* பா.ஜ.க., தி.மு.க.-வை தவிர எந்த கட்சி வந்தாலும் அரவணைப்போம்.
* த.வெ.க. தலைமையை ஏற்று வரக்கூடிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கப்படும்.
* கூட்டணி குறித்த முடிவை விஜய் எடுப்பார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
