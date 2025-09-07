Live
      செங்கோட்டையனை உறுதியாக சந்திப்பேன்- டி.டி.வி.தினகரன்
      சிவகங்கை

      செங்கோட்டையனை உறுதியாக சந்திப்பேன்- டி.டி.வி.தினகரன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Sept 2025 12:50 PM IST
      • நயினார் அகம்பாவத்தில், ஆணவத்தில் பேசுகிறார்.
      • இ.பி.எஸ். போதும் என எண்ணுகிறார் நயினார் நாகேந்திரன்.

      சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * 2024-ல் எனக்காக தேனி தொகுதியை விட்டு கொடுத்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

      * ஓ.பி.எஸ். வெளியேறியதற்கு நயினார் நாகேந்திரன் காரணம்.

      * பேச தயார் என செய்தியாளர்களிடம் கூற வேண்டிய காரணம் என்ன?

      * நயினார் நாகேந்திரன் மனநிலை காரணமாகவே கூட்டணியை விட்டு வெளியேறினோம்.

      * நயினார் நாகேந்திரன் திட்டமிட்டே எங்களை கூட்டணியை விட்டு வெளியேற்றி இருக்கிறார்.

      * நயினார் அகம்பாவத்தில், ஆணவத்தில் பேசுகிறார்.

      * இ.பி.எஸ். போதும் என எண்ணுகிறார் நயினார் நாகேந்திரன்.

      * செங்கோட்டையனுக்கு பின்னால் பா.ஜ.க. இருப்பதாக யூகத்தின் பின்னால் சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்.

      * செங்கோட்டையனை உறுதியாக சந்திப்பேன்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      TTV Dhinakaran Sengottaiyan டிடிவி தினகரன் செங்கோட்டையன் 
