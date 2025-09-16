என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
அக்டோபர் முதல் நயினார் நாகேந்திரன் மாநிலம் தழுவிய சுற்றுப் பயணம்: அண்ணாமலை
- நாள்தோறும் பிரசாரம் மேற்கொள்ளும் 3-வது இடத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும்.
- எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிரசார சுற்றுப் பயணத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாண்டாக கூட்டம் கூறடுகிறது.
பாஜக மாநில சிந்தனைக் கூட்டத்தில் தமிழக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை பேசும்போது "தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் தமிழகம் தழுவிய தனது சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்குகிறார். அவர் நாள்தோறும் பிரசாரம் மேற்கொள்ளும் 3-வது இடத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிரசார சுற்றுப் பயணத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாண்டாக கூட்டம் கூடுகிறது. எழுச்சியாக பாஜக தொண்டர்கள் பங்கேற்று வருகி்ன்றனர் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் நெருங்குவதால் எடப்பாடி பழனிசாமி, விஜய், உதயநிதி ஸ்டாலின், பிரேமலதா விஜயகாந்த், அன்புமணி ராமதாஸ் பிரசாரத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.
Next Story