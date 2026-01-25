Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தி.மு.க. கூட்டணியில் ராமதாஸ் - திருமாவளவன் விளக்கம்
      திருச்சிராப்பள்ளி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Jan 2026 11:48 AM IST (Updated: 25 Jan 2026 11:50 AM IST)
      திருச்சி விமான நிலையத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

      * பா.ம.க., பா.ஜ.க.வுடன் கூட்டணி இல்லை என்று 2011-ம் ஆண்டே முடிவெடுத்து விட்டோம்.

      * பா.ம.க.வுடன் கூட்டணி இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளோம்.

      * ராமதாஸை கூட்டணியில் இணைப்பது பற்றி தி.மு.க. தலைமை தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்.

      * கூட்டணியில் ராமதாஸ் இணைவது பற்றி நாங்கள் முடிவெடுக்க முடியாது.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

